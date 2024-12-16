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ТАСС

CNN: США могут поставить Украине "огромное количество оружия" до ухода Байдена

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

Речь при этом идет не о новом пакете помощи, а о ранее запланированных поставках, которые Вашингтон хочет успеть передать Киеву, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена нарастить темпы поставок вооружений на Украину, чтобы предать Киеву "огромное количество оружия" до инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации уходящего американского президента.

По словам одного из собеседников телеканала, до середины января США поставят Украине "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие необходимые средства". Речь при этом идет не о новом пакете помощи, а о ранее запланированных поставках, которые Вашингтон хочет успеть передать Киеву до ухода Байдена с должности. Межведомственная координация этой работы возложена на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам источников, главной проблемой для Украины остаются не вооружения, а нехватка живой силы. "В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат для укомплектования своих передовых подразделений", - сказал один из них.

Как отмечает телеканал, действия американской администрации резко контрастируют с позицией избранного президента Трампа. Так, в опубликованном в четверг интервью журналу Time будущий хозяин Белого дома раскритиковал решение Байдена об ударах ракетами американского производства по России.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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