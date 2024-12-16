Словакия намерена приобрести самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 13 декабря. Военное ведомство Словакии подписало с Минобороны Бразилии письмо о намерениях, предусматривающее покупку самолетов ВТА C-390 "Миллениум", сообщила 10 декабря бразильская компания Embraer.

Документ был подписан в ходе визита в Бразилию премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По итогам оценки МО Словакии признало C-390 в наибольшей степени соответствующим требованиям к самолету военно-транспортной авиации. Министерство обороны Словакии начнет официальные процедуры с целью покупки трех C-390 в январе 2025 года.

Также была упомянута важность соседних стран, которые уже приобрели C-390, что обеспечивает синергию в плане обучения, логистики и сотрудничество при модернизации и наращивании их флотов.

Словакия стала седьмой европейской страной, выбравшей C-390, наряду с Австрией, Чехией, Венгрией, Нидерландами, Португалией и Швецией. Приобретение позволит укрепить национальную оборону, повысить оперативную совместимость ВС союзных стран и получить преимущества за счет совместного обучения, поддержки и логистики.

Самолеты C-390 уже эксплуатируются ВВС Бразилии, Португалии и Венгрии. Заключены контракты на поставку самолетов ВС Нидерландов, Австрии и Чехии. C-390 также выбран для закупки ВВС Республики Корея и Швеции. С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет C-390 превысил 15500 часов.