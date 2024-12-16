Кремль подтвердил поддержку усилий Орбана по Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что все видели публичную реакцию представителей киевского режима на предложения премьер-министра Венгрии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Москва продолжает поддерживать усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинской теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление Орбана, что возможность обмена пленными между РФ и Украиной сохраняется.

"Мы передали наши конкретные предложения, они были переданы ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Вы слышали публичную реакцию представителей киевского режима, вы слышали также наше вчерашнее заявление, что мы поддерживаем усилия премьер-министра Орбана", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Песков, в ходе телефонного разговора 11 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным Орбан предложил провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие, однако Киев отверг эту идею. Со своей стороны Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана, и сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.