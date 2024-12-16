Опубликованы кадры поражения танков «Челленджер» в зоне СВО дронами на оптоволокне

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны продолжают жечь натовскую бронетехнику на полях сражения в зоне СВО. В сети неоднократно публиковались кадры, на которых российские БПЛА-камикадзе поражали западные танки и бронетранспортеры стоимостью в миллионы долларов.

На этот раз вышеупомянутая незавидная участь постигла экипажи двух британских танков «Челленджер». Соответствующие кадры публикуют российские околовоенные паблики.

В первом эпизоде наши операторы БПЛА засекли вражескую бронемашину, которая двигалась по дороге. Российский дрон облетел танк и атаковал его в башню.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Во втором случае британский «Челленджер», переданный ВСУ, «маскировался» в лесополосе. Между тем российские бойцы заметили вражескую машину и направили беспилотник-камикадзе в область передней оси танка.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Что характерно, для атаки российские бойцы использовали дроны на оптоволоконном кабеле. Такие БПЛА невозможно подавить средствами РЭБ, что затрудняет борьбу с ними.

Ранее в командовании ВСУ неоднократно заявляли, что ВС РФ стали массово использовать такие беспилотники, что представляет серьезную проблему для украинских подразделений на передовой.

Касательно британских танков Challenger, представители «Ростеха» еще в августе заявляли, что их конструкция не предназначена для современных боев. В итоге эти бронемашины, атакованные дронами-камикадзе, сгорают дотла.