Войти
Военное обозрение

Опубликованы кадры поражения танков «Челленджер» в зоне СВО дронами на оптоволокне

446
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны продолжают жечь натовскую бронетехнику на полях сражения в зоне СВО. В сети неоднократно публиковались кадры, на которых российские БПЛА-камикадзе поражали западные танки и бронетранспортеры стоимостью в миллионы долларов.

На этот раз вышеупомянутая незавидная участь постигла экипажи двух британских танков «Челленджер». Соответствующие кадры публикуют российские околовоенные паблики.

В первом эпизоде наши операторы БПЛА засекли вражескую бронемашину, которая двигалась по дороге. Российский дрон облетел танк и атаковал его в башню.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Во втором случае британский «Челленджер», переданный ВСУ, «маскировался» в лесополосе. Между тем российские бойцы заметили вражескую машину и направили беспилотник-камикадзе в область передней оси танка.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Что характерно, для атаки российские бойцы использовали дроны на оптоволоконном кабеле. Такие БПЛА невозможно подавить средствами РЭБ, что затрудняет борьбу с ними.

Ранее в командовании ВСУ неоднократно заявляли, что ВС РФ стали массово использовать такие беспилотники, что представляет серьезную проблему для украинских подразделений на передовой.

Касательно британских танков Challenger, представители «Ростеха» еще в августе заявляли, что их конструкция не предназначена для современных боев. В итоге эти бронемашины, атакованные дронами-камикадзе, сгорают дотла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)