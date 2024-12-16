Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ

Понимание избранного президента США причин эскалации импонирует российской стороне, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Его понимание причин эскалации импонирует российской стороне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал представитель Кремля.

Накануне Трамп назвал глупым решение о нанесении ударов американским оружием вглубь России, принятое, по его мнению, с одобрения действующего главы вашингтонской администрации Джо Байдена.

В то же время, отметил Песков, "вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать и предсказывать, какие будут действия после инаугурации" Трампа. "Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете", - указал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва, что Трамп отменит решение действующей администрации по ударам дальнобойными ракетами вглубь российской территории.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, в ответ на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.