Войти
Lenta.ru

Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине «Искандеров» и «Кинжалов»

426
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Матвийчук: ударившие по Украине «Искандеры», «Кинжалы» — оружие нового поколения

Ударившие по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины «Искандеры» и «Кинжалы» — это оружие нового поколения, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности ракетных комплексов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Искандер» и «Кинжал» — это наше ракетное оружие нового поколения

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

«"Искандер" — это оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы 300-350 километров. Осколочно-фугасная часть предназначена для уничтожения долговременных огневых сооружений, живой силы, техники. А "Кинжал" — это гиперзвуковой блок. Это не "Орешник", он немножечко послабее, но он действует по принципу "Орешника". Это достаточно мощное оружие для уничтожения подземных коммуникаций», — рассказал Матвийчук.

Вооруженные силы России утром 13 декабря нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. О начале удара сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По данным Mash, всего выпущено 120 ракет «Искандеров», «Гераней» и «Кинжалов».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)