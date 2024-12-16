Войти
Lenta.ru

В России оценили «Огненную птицу» из КНДР

408
0
0
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

Лебедев: корейской ракетой Bulsae-4 можно управлять как дроном-камикадзе

Разработанная в КНДР многоцелевая управляемая ракета Bulsae-4 («Огненная птица-4») оснащена оптико-электронной системой, которая позволяет управлять ракетой как дроном-камикадзе. Возможности боеприпаса оценил военный эксперт Виталий Лебедев в материале для журнала «Национальная оборона».

По его словам, Bulsae-4 является аналогом китайской противотанковой ракеты HJ-10 и разработанной в Израиле многоцелевой ракеты Spike NLOS. Корейский боеприпас может поражать любые малоразмерные цели, включая танки, артиллерийские системы, катера и укрепления противника. Дальность ракеты, которой управляют по проводу, — 10 километров.

«Одно из достоинств данного комплекса — удобство в эксплуатации, безопасность и психологический комфорт оператора, который получает информацию о цели на экране в боевой машине с оптико-электронной системы в головной части ракеты и способен управлять ей примерно так же, как барражирующим боеприпасом», — пишет Лебедев.

Bulsae-4 размещают на базе бронетранспортеров, получивших на Западе обозначение M2018, бронеавтомобилей M2022 и катерах. Также известно об испытаниях ракеты в качестве вооружения вертолета.

В ноябре стало известно, что в КНДР испытали новые дроны-камикадзе, которые похожи на российские беспилотники «Ланцет». Аппараты с X-образными крыльями предназначены для поражения бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
КНДР
Россия
Продукция
HJ-10
Spike NLOS
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)