Пресса США: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность превентивного применения военной силы, чтобы остановить развитие иранской ядерной программы. Таким образом, новая американская администрация может отойти от традиционной политики дипломатии и санкций.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, команда Трампа ведет работу над стратегией максимального давления на Иран. В настоящее время она находится на стадии разработки, однако уже известно, что в ее основе могут лежать военные меры на фоне ужесточения экономических санкций. Кроме того, альтернативным вариантом противодействия иранской ядерной программе может стать передача Израилю «передовых вооружений», например, авиабомб, способных разрушать бункеры.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с критикой правительства исламской республики. По словам Нетаньяху, Израиль якобы стремится защитить иранский народ от «милитаристской тирании Тегерана».

Израильское издание The Times of Israel сообщает, что Военно-воздушные силы ЦАХАЛ готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана после выведения из строя противовоздушной обороны Сирии. Командование израильской армии считает, что после ослабления иранских прокси-группировок в регионе и быстрого падения правительства Башара Асада в Сирии у Тель-Авива появилась возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что в настоящее время более 85% сирийских систем ПВО уничтожены ударами ЦАХАЛ, что дало израильским самолетам и БПЛА практически абсолютное господство в воздухе.