Войти
Военное обозрение

Пресса США: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

400
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность превентивного применения военной силы, чтобы остановить развитие иранской ядерной программы. Таким образом, новая американская администрация может отойти от традиционной политики дипломатии и санкций.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, команда Трампа ведет работу над стратегией максимального давления на Иран. В настоящее время она находится на стадии разработки, однако уже известно, что в ее основе могут лежать военные меры на фоне ужесточения экономических санкций. Кроме того, альтернативным вариантом противодействия иранской ядерной программе может стать передача Израилю «передовых вооружений», например, авиабомб, способных разрушать бункеры.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с критикой правительства исламской республики. По словам Нетаньяху, Израиль якобы стремится защитить иранский народ от «милитаристской тирании Тегерана».

Израильское издание The Times of Israel сообщает, что Военно-воздушные силы ЦАХАЛ готовятся к ударам по ядерным объектам Ирана после выведения из строя противовоздушной обороны Сирии. Командование израильской армии считает, что после ослабления иранских прокси-группировок в регионе и быстрого падения правительства Башара Асада в Сирии у Тель-Авива появилась возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что в настоящее время более 85% сирийских систем ПВО уничтожены ударами ЦАХАЛ, что дало израильским самолетам и БПЛА практически абсолютное господство в воздухе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)