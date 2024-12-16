Источник изображения: topwar.ru

После недавней атаки ВСУ с применением американских дальнобойных баллистических ракет ATACMS по Таганрогу, как и обещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, последовал ответ от российских военных. Со вчерашнего вечера ВС РФ, как утверждает украинская сторона, проводят одну из самых массированных комбинированных атак по объектам энергетики, военной сферы и транспортной инфраструктуре на подконтрольной киевскому режиму территории.

В первой волне ударов были задействованы дроны-камикадзе типа «Герань». Затем к делу подключились и ракеты. Из-за массированной ракетной атаки по объектам на Западной Украине Польша подняла в небо авиацию и привела в боевую готовность наземные и воздушные силы ПВО.

После ряда мощных взрывов, местные мониторинговые каналы делятся кадрами последствий прилёта по целям в Одессе и области. В городе после взрывов остановился электротранспорт и прекратилось водоснабжение.

Американские источники сообщают об ударе несколькими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по неназванному объекту в Карпатских горах в районе пгт Славское Львовской области. Поселок расположен на важной железнодорожной линии, которая соединяет украинские города с Ужгородом, Словакией и Венгрией, а далее транзитом и с другими европейскими странами. Ранее столь массированные атаки ВС РФ по западным регионам Украины были довольно редким явлением.

Источник изображения: topwar.ru

В Карпатских горах еще с советских времен были созданы несколько подземных хорошо защищенных гражданских и военных объектов, в том числе транспортного назначения. На некоторых из них до 1994 года хранилось ядерное оружие, которое было передано Украиной РФ, ставшей правопреемницей СССР, в рамках Будапештского меморандума и присоединения Киева к ДНЯО.

Через Карпатские горы проходит Бескидский железнодорожный тоннель. По нему идут поставки вооружений из Европы на Украину. Бескидский тоннель – это второй по протяженности тоннель, построенный на Украине в Карпатских горах в 1991 году, его длина составляет два километра. Это единственный тоннель в Карпатах в западном направлении, через него до конфликта между Россией и Украиной проходило до 60% транзита грузов в Западную и Центральную Европу.

Украинский оператор «Укрэнерго» проинформировал, что увеличивает объемы ограничений электроэнергии. Кроме того, объявлено, что графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют. Серьезный прилет имел место в Тернополе. После этого у половины жителей Тернопольской области отключили свет.

Пока что с начала утренней атаки ВС РФ фиксируются прилеты крылатых и гиперзвуковых ракет в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях. Поражены ТЭС, подстанции, аэродромы. При этом украинские мониторинговые ресурсы сообщают о новой порции ракет на текущий момент. Утверждается, что сверхзвуковой «Кинжал» идет на Староконстантинов (Хмельницкая область), где расположен военный аэродром. По нему наши бьют регулярно.

Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщает посольство США на Украине. По всей стране сейчас идут отключения света 3 из 6 очередей, сообщает гендиректор Yasno Коваленко. После ракетного удара сегодня утром, примерно 60-70% абонентов Украины без света и воды, информирует «Укрэнерго».