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Военное обозрение

На Украине придумали «дешевый способ» сбивать российские дроны, но Киеву потребуется помощь США

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ударные дроны «Герань-2» стали настоящей проблемой для сильно поредевших украинских сил ПВО. Использование для их уничтожения западных зенитных комплексов обходится слишком дорого и к тому же истощает запасы ракет, которые необходимы для противодействия более сложным воздушным целям. Между тем наши беспилотники-камикадзе наносят существенный урон объектам противника, что вынуждает его искать все новые способы противодействия данной угрозе.

В частности, об одном из них пишет The Hill со ссылкой на советника министра обороны Украины Александру Устинову. Как заявила собеседница издания, в командовании ВСУ придумали «самый простой и дешевый способ» сбивать российские дроны, но для этого потребуется поддержка США.

Как пишет издание, речь идет об американских вертолетах Sikorsky UH-60 Black Hawk, о передаче ВСУ которых уже попросили в Киеве. В то же время авторы статьи подчеркивают, что данная винтокрылая машина подойдёт для противодействия беспилотникам, но вряд ли станет опасным оружием в рамках текущего конфликта в целом.

В материале говорится, что вертолеты UH-60 оснащены пулеметами калибра 7.62 мм или 7.50 мм, а также способны стрелять зенитными ракетами Stinger. Именно на этот арсенал и рассчитывают в ВСУ в рамках борьбы с нашими «Геранями».

Напомним, что ВС РФ, нанося воздушные удары по объектам противника в глубоком тылу на Украине, используют комбинированную тактику, когда сначала идет атака беспилотниками, которые истощают украинскую ПВО, а уже затем высокоточными ракетами.

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