Минобороны Индии подписало с HAL контракт на закупку 12 дополнительных истребителей Су-30МКИ

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Индии 12 декабря объявило о подписании с индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракта на приобретение дополнительно 12 истребителей Су-30МКИ.

В пресс-релизе оборонного ведомства сообщается, что стоимость контракта вместе с сопутствующим оборудованием и услугами составляет около 13,5 млрд. рупий (1,59 млрд. долл.), включая налоги и пошлины.

В соответствии с инициативой "Самодостаточная Индия" доля отечественных комплектующих в самолете составит около 62,6%, что будет достигнуто за счет локализации производства многих компонентов на мощностях индийской оборонной промышленности. Самолеты будут производиться на заводе в Насике компании HAL.

Как отмечается, поставка дополнительной партии новых Су-30МКИ повысит боеспособность ВВС Индии и укрепит обороноспособность страны.

Напомним, что на состоявшемся 15 сентября 2023 года под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) было одобрено девять предложений о закупках вооружений для ВС страны на общую сумму около 450 млрд. рупий (около 5,4 млрд. долл.). Все закупки будут производиться у индийских поставщиков в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020), что должно стимулировать индийскую оборонную промышленность.

В частности, было одобрено производство 12 Су-30МКИ по российской лицензии на мощностях Hindustan Aeronautics Limited. Данные самолеты заменят Су-30МКИ, которые были потеряны ВВС Индии в различных летных происшествиях.

В прошлом месяце появилась информация о намерении индийской госкомпании Hindustan Aeronautics Limited возобновить работу своего завода в Насике для производства дополнительных 12 истребителей Су-30МКИ, которая теперь подтвердилась.

Кроме того, как сообщил 13 ноября ресурс IDRW (Indian Defence Research Wing), HAL также представила ВВС Индии обновленное предложение по производству дополнительных 72 истребителей Су-30МКИ в модернизированной версии "Super-30", ранее предлагаемых АО "Рособоронэкспорт".

Эти самолеты, если они будут произведены, увеличат общий парк Су-30МКИ до более чем 344 ед. (четыре новые эскадрильи к 2029-2030 гг. в дополнение к имеющимся 272 самолетам Су-30МКИ или всего 34 боеготовых эскадрильи истребителей всех типов). Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд. долл. В случае одобрения, самолеты будут произведены в рамках национальный программы "Сделано в Индии". Тем не менее, неназванные источники издания сообщили, что бюджетные ограничения республики пока "ограничивают" ответ ВВС Индии на данное предложение HAL.

Обсуждение программы модернизации всего парка Су-30МКИ ВС Индии до уровня "Super-30" (или "Супер-Сухой") стоимостью 7,5 млрд. долл. велось с 2010 года, однако к конкретному результату не привело.