Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии подписало с HAL контракт на закупку 12 дополнительных истребителей Су-30МКИ

438
0
0
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ.
Источник изображения: © Фото : страница ВВС Индии в Twitter

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Индии 12 декабря объявило о подписании с индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракта на приобретение дополнительно 12 истребителей Су-30МКИ.

В пресс-релизе оборонного ведомства сообщается, что стоимость контракта вместе с сопутствующим оборудованием и услугами составляет около 13,5 млрд. рупий (1,59 млрд. долл.), включая налоги и пошлины.

В соответствии с инициативой "Самодостаточная Индия" доля отечественных комплектующих в самолете составит около 62,6%, что будет достигнуто за счет локализации производства многих компонентов на мощностях индийской оборонной промышленности. Самолеты будут производиться на заводе в Насике компании HAL.

Как отмечается, поставка дополнительной партии новых Су-30МКИ повысит боеспособность ВВС Индии и укрепит обороноспособность страны.

Напомним, что на состоявшемся 15 сентября 2023 года под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) было одобрено девять предложений о закупках вооружений для ВС страны на общую сумму около 450 млрд. рупий (около 5,4 млрд. долл.). Все закупки будут производиться у индийских поставщиков в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020), что должно стимулировать индийскую оборонную промышленность.

В частности, было одобрено производство 12 Су-30МКИ по российской лицензии на мощностях Hindustan Aeronautics Limited. Данные самолеты заменят Су-30МКИ, которые были потеряны ВВС Индии в различных летных происшествиях.

В прошлом месяце появилась информация о намерении индийской госкомпании Hindustan Aeronautics Limited возобновить работу своего завода в Насике для производства дополнительных 12 истребителей Су-30МКИ, которая теперь подтвердилась.

Кроме того, как сообщил 13 ноября ресурс IDRW (Indian Defence Research Wing), HAL также представила ВВС Индии обновленное предложение по производству дополнительных 72 истребителей Су-30МКИ в модернизированной версии "Super-30", ранее предлагаемых АО "Рособоронэкспорт".

Эти самолеты, если они будут произведены, увеличат общий парк Су-30МКИ до более чем 344 ед. (четыре новые эскадрильи к 2029-2030 гг. в дополнение к имеющимся 272 самолетам Су-30МКИ или всего 34 боеготовых эскадрильи истребителей всех типов). Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд. долл. В случае одобрения, самолеты будут произведены в рамках национальный программы "Сделано в Индии". Тем не менее, неназванные источники издания сообщили, что бюджетные ограничения республики пока "ограничивают" ответ ВВС Индии на данное предложение HAL.

Обсуждение программы модернизации всего парка Су-30МКИ ВС Индии до уровня "Super-30" (или "Супер-Сухой") стоимостью 7,5 млрд. долл. велось с 2010 года, однако к конкретному результату не привело.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)