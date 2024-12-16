В Польше объяснили отказ отправлять войска на Украину фактором истории

Отправка военных может быть воспринято в качестве попытки раздела этой страны, отметил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Польша не планирует направлять военных на Украину, поскольку это может быть воспринято в качестве попытки раздела этой страны. Кроме того, для польской армии подготовка "экспедиционных сил" не представляет приоритета. Об этом заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.

"С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры", - сказал Севера. Он добавил, что на эту позицию "влияют исторические вопросы", а также стремление опровергнуть "нарратив" Москвы о том, что "Польша готова и заинтересована в оккупации западной части Украины". "Этот нарратив будет сразу же очень быстро использован, если дело дойдет до такого использования [польской] армии", - пояснил он.

Кроме того, как утверждает Севера, принципиальную задачу для польских властей представляет повышение боеготовности вооруженных сил республики для защиты страны от потенциального нападения извне, а не подготовка экспедиционного корпуса. "Чем-то совсем другим является подготовка экспедиционной операции, то есть миссии по наблюдению или миротворческой миссии с абсолютно иным характером действий. К такому виду деятельности гораздо лучше готовы наши западные партнеры", - объяснил глава БНБ.

12 декабря польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к правде.

Как утверждает европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники, в ходе визита в Варшаву 12 декабря Макрон должен был обсудить с Туском вопрос размещения на Украине европейского миротворческого контингента после прекращения боевых действий. В публикации подчеркивается, что концепция ввода миротворческих сил после окончания активной фазы конфликта отличается от ранее озвученной Макроном идеи отправки европейских военных инструкторов на территорию Украины.