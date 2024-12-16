Еврокомиссар Кубилюс заявила, что Россия развила свою оборонную промышленность

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия значительно развила свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции. Сегодня Россия производит за три месяца больше вооружений, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше вооружений, чем есть в распоряжении всего бундесвера (ВС Германии - ред.)", - заявил Кубилюс.

Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.