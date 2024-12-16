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Эффективность морских дронов ВСУ оценили

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Фото: Evgeniy Maloletka / AP
Фото: Evgeniy Maloletka / AP.

Эксперты The War Zone усомнились в эффективности морских дронов ВСУ

Специалисты американского военного издания The War Zone оценили пользу украинских морских дронов. Об этом сообщается на сайте медиа.

Журналисты заметили, что на днях Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в сети видео атаки в районе, предположительно, Керченского залива в ночь на 6 декабря. В материале говорится, что морские беспилотники Sea Baby нанесли удары по российской авиации. Авторы The War Zone поставили это заявление под сомнение, так как не смогли верифицировать ролик.

По их словам, появление морских дронов Sea Baby у Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует быстрое развитие технологий в нынешнем конфликте. Однако у авторов издания есть вопросы относительно той эффективности боевых машин, о которой говорят на Украине. В СБУ заявили, что смогли нанести серьезный урон боевым вертолетам армии ВС РФ, но на кадрах не видно, чтобы они вступали в ответный бой.

Эксперт Джозеф Тревитик отметил, что каждый беспилотный катер стоит сотни тысяч долларов и оснащен современными системами вооружения. По мнению Тревитика, Украине стоит тщательнее распределять ресурсы на фоне слухов о том, что США может ограничить выделение военной помощи Киеву.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку морских беспилотников на Крым в ночь на 6 декабря. В СБУ рассказали, что на дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы.

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