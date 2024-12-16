Военные РФ в зоне СВО начали использовать FPV-дроны со сбросами

Операторы дронов 1-го танкового полка группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать FPV-дроны со сбросами. О тренировке военные рассказали 13 декабря.

Устройства работают по тому же принципу, что и обычный беспилотник-разведчик. FPV-дрон подлетает к цели, сбрасывает на нее боеприпас, а после возвращается назад. Для того чтобы делать это ювелирно, бойцы проводят регулярные тренировки.

При этом российские атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) теперь бывают комбинированными — им помогает сопровождение с земли. Так, пробивать проходы через минные поля и эффективно разбирать блиндажи помогает наземный дрон-машинка, которая способна унести на себе 6-килограммовый снаряд.

«Машинка используется совместно с воздушным ретранслятором, который ее сопровождает. Заряд такой машины позволяет уезжать на 6–8 км. Принцип действия у нее, как у FPV-дрона, только наземная версия», — рассказал оператор БПЛА с позывным Панама.

В мастерской операторы беспилотников также изучают украинские дроны, которые им удалось посадить, отметил корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Из них бойцы выкачивают информацию, которую потом используют для выполнения дальнейших задач. Дроноводы Западной группировки эффективно используют новые изобретения, что помогает пехоте продвигать фронт всë ближе к Купянску в Харьковской области.

Ранее, 7 декабря, в Минобороны России сообщили, что расчеты FPV-дронов танкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, блиндажи и укрытия боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. После того как на одном из направлений было замечено скопление противника, была проведена разведка. Определение точных координат целей позволило уничтожить силы ВСУ.

До этого, 6 декабря, в Минобороны РФ рассказали о том, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили пикап и живую силу боевиков ВСУ в зоне СВО.

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