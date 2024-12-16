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ЦАМТО

МНО Польши подписало контракт на закупку БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

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Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 13 декабря. Агентство по вооружению МНО Польши сообщило о подписании с General Atomics - Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) контракта на поставку беспилотного разведывательного комплекса MQ-9B "СкайГардиан".

Церемония подписания состоялась 12 декабря в здании Министерства национальной обороны Польши в Варшаве в присутствии заместителя премьер-министра – министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Соглашение направлено на повышение возможностей ВС Польши в области получения разведывательных данных с использованием беспилотной разведывательно-ударной системы, в состав которой войдут несколько БЛА MQ-9B "СкайГардиан".

Стоимость контракта на поставку и комплексную поддержку БЛА составляет около 310 млн. долл. (около 1,2 млрд. злотых). Поставка должна быть завершена к первому кварталу 2027 года. Система MQ-9B заменит применяемые ВС Польши в настоящее время в невооруженной конфигурации разведывательные БЛА MQ-9A "Рипер", полученные в лизинг в феврале 2023 года.

БЛА MQ-9B позволят осуществлять сбор разведывательных данных за счет использования оптико-электронных станций, РЛС, а также систем радиоэлектронной разведки (SIGINT). Кроме того, аппарат позволяет наносить удары по наземным и надводным целям, используя управляемые ракеты или бомбы. Подробная спецификация системы засекречена.

По информации GA-ASI, "СиГардиан" представляет собой БЛА с размахом крыла 24 м, длиной 11,7 м, максимальным взлетным весом 5670 кг. Он оснащен двигателем TPE331-10, может нести до 2155 кг полезной нагрузки, включая 363 кг во внутреннем отсеке. Аппарат оснащен 9 точками подвески, может находиться в воздухе более 40 часов, действовать на высотах до 12,2 км, развивать скорость 210 узлов, выполнять полет на дальность до 6000 морских миль.

MQ-9B вскоре должны поступить на вооружение ВС Великобритании. Кроме того, MQ-9B заказаны ВС Бельгии, Индии и Японии. Интерес к покупке проявили Канада, Дания, Германия, Греция, Литва, Марокко, Норвегия, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты. Австралия отменила запланированную покупку системы в 2022 году из-за проблем с финансированием.

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