Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте заявил, что число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — заявил генсек НАТО на конференции в Брюсселе.

Рютте также предупредил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса.

На прошлой неделе победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек.

Накануне Минобороны России сообщило, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.