"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США

Пентагон успешно перехватил учебную ракету средней дальности перехватчиком SM-3

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности неназванного типа у побережья острова Гуам. Утверждается, что учения доказали эффективность системы ПРО и ее способность бороться даже с самыми сложными целями. Способен ли Aegis противостоять "Орешнику" — в материале РИА Новости.

Прикрыть Гуам

Гуам для США — стратегически важный объект и главный опорный пункт для проецирования военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Небольшой остров площадью немногим больше 500 квадратных километров — место постоянной дислокации двух важнейших американских баз на Тихом океане — военно-воздушной "Андерсен" и военно-морской "Апра-Харбор". К последней, в частности, приписаны пять подводных лодок класса "Вирджиния", каждая из которых способна нести от 12 до 24 крылатых ракет "Томагавк" в зависимости от модификации. Кроме того, там находятся несколько эсминцев класса "Арли Берк".

Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане Источник изображения: CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base Guam

В случае вооруженного конфликта КНР и США из-за Тайваня Гуам станет основным перевалочным пунктом американского флота и центром снабжения для задействованной в боевых действиях межвидовой группировки. А новейшие ракеты средней дальности НОАК до острова вполне достают. И Вашингтону это очень не нравится.

По словам представителей Пентагона, испытанная система сильно отличается от наземных комплексов Aegis Ashore, развернутых в Польше и Румынии. Главный козырь новинки — радар AN/TPY-6. Несколько подстанций обеспечивают радиолокационное покрытие над Гуамом на 360 градусов. Установленные в разных точках острова РЛС обнаруживают баллистические цели на большом удалении и выдают целеуказание ракетам-перехватчикам — Standard Missile (SM-2 и SM-3).

Цена промаха

Их основные носители — эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Впрочем, в рамках проекта Aegis Ashore системы могут действовать и с суши. Дальность, в зависимости от модификации, от 160 до 2500 километров. Способны поражать баллистические цели на высотах от 15 до 1500 километров. SM-3 более дальнобойная. По официальной информации, учебную цель над Гуамом сбила именно эта ракета в модификации Block IIA.

Запуск американской ракеты SM-3 с японского линкора "Кирисима". 2010 год Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Откуда ее запустили — с земли или с моря — неясно. Но принцип работы известен — благо SM-3 американцы уже неоднократно испытывали. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1.

Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем и получает от него поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.

Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени. Твердотопливный ATK Mk.136 позволяет вести противоракету в нужное место.

На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — это более чем достаточно.

Управляемая ракета Standard Missile 3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Jessica Kosanovich

Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, как американские перехватчики смогут отличить настоящую цель от "обманки" — в бою против ракет с такими возможностями они еще не участвовали. Цена промаха велика: стоимость одной SМ-3 достигает 12 миллионов долларов.

Три элемента

Система Aegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По плану Пентагона в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернется к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию от атаки. Единственная неизвестная в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.

Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане Источник изображения: © Mark Wright

На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.

Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next-Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".

Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.

Ясно одно: в Вашингтоне делают ставку на национальную систему противоракетной обороны. Ее элементы размещают в разных частях земного шара со вполне очевидной целью — снизить эффект ответно-встречного или ответного удара России или Китая в случае ядерной войны. Противостоять этому можно лишь одним способом — создавать такие ракеты, перед которыми американская ПРО окажется бессильной.