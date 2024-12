"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США

Пентагон успешно перехватил учебную ракету средней дальности перехватчиком SM-3

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности неназванного типа у побережья острова Гуам. Утверждается, что учения доказали эффективность системы ПРО и ее способность бороться даже с самыми сложными целями. Способен ли Aegis противостоять "Орешнику" — в материале РИА Новости.

Гуам для США — стратегически важный объект и главный опорный пункт для проецирования военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Небольшой остров площадью немногим больше 500 квадратных километров — место постоянной дислокации двух важнейших американских баз на Тихом океане — военно-воздушной "Андерсен" и военно-морской "Апра-Харбор". К последней, в частности, приписаны пять подводных лодок класса "Вирджиния", каждая из которых способна нести от 12 до 24 крылатых ракет "Томагавк" в зависимости от модификации. Кроме того, там находятся несколько эсминцев класса "Арли Берк".

Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане

Источник изображения: CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base Guam