"Ловушка для российской авиации". Битва на море выходит на новый уровень

The War Zone: эффективность морских беспилотников СБУ вызывает вопросы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Украинские разработчики пытаются реанимировать проект безэкипажных катеров (БЭК). Некогда эта военно-техническая новинка считалась грозным оружием, но Россия научилась бороться с такими беспилотниками. Как Киев рассчитывает исправить ситуацию — в материале РИА Новости.

Украинская новинка

Шестого декабря Министерство обороны России отчиталось: морская авиация Черноморского флота уничтожила восемь украинских безэкипажных катеров. Ранее боевые самолеты и особенно вертолеты хорошо зарекомендовали себя в борьбе с водными дронами. Беспилотники заблаговременно выявляют, после чего расстреливают, как в тире.

Украинские конструкторы давно ищут способ оснастить дистанционно управляемые лодки системами противовоздушной обороны. Так, в мае у берегов Крыма был замечен БЭК с авиационными ракетами Р-73 "воздух — воздух".

Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Эксперты отмечали, что небольшое плавсредство — неподходящая платформа для подобного вида вооружений. Хотя бы в силу своей неустойчивости. Сбить с помощью такого оружия цель в небе было бы крайне непросто. Пока нет никаких данных о результативных запусках ракет с беспилотных катеров и неизвестно, были ли такие запуски в принципе.

Правда, некоторые специалисты предполагали, что куда-то попасть разработчики и не надеялись — хотели просто отпугнуть российских летчиков. Не удалось. Теперь, кажется, украинские специалисты нашли более действенное решение: они устанавливают на морские дроны крупнокалиберные пулеметы.

"Автозахват"

По сообщениям военных блогеров и представителей украинских спецслужб, во время атаки под обстрел из этого вида оружия попали российские вертолеты и самолеты. Служба безопасности Украины разместила видео: на кадрах, снятых камерой БЭК, видно, как катер ведет огонь по вертолету Ми-17, а самолет (предположительно, Су-30СМ) стреляет по морской цели из пушки.

СБУ заявляет, что удалось повредить вертолет, среди экипажа которого якобы есть убитые и раненые. Ссылается на "перехваченные переговоры по радиосвязи". Доказательств не предоставили. Российские источники — как официальные, так и неофициальные — опровергают какие бы то ни было потери.

В атаке участвовали дроны Sea Baby. Какие именно пулеметы на них установлены, не сообщается. Кроме того, СБУ утверждает, что они были оснащены "баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей".

Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками Источник изображения:

Съемка велась через электрооптические и инфракрасные камеры. На видео показана прицельная сетка и пользовательский интерфейс, характерный для дистанционно управляемых видов вооружений, отмечает американский военный эксперт Джозеф Тревитик на страницах издания The War Zone.

"Оснащение пулеметами Sea Baby имеет смысл, — считает он. — Тем не менее есть вопросы относительно эффективности БЭК с таким оружием. Уже известно, что и без него беспилотные катера стоят сотни тысяч долларов за штуку. Если они продолжат при этом выполнять функцию камикадзе, деньги будут потеряны".

Тревитик призывает Киев разумнее распределять ресурсы, поскольку поток военной помощи с Запада может ослабнуть с приходом к власти Дональда Трампа.

Эксперт отдает должное российским силам: те неуклонно разрабатывают и применяют новые тактики, методы и процедуры для противодействия катерам. В последнее время БЭКи стали применять гораздо реже, а о каких-то громких успехах и вовсе ничего не слышно. Кроме бравурных заявлений СБУ нет никаких данных о том, что пятничный рейд нанес какой-то ущерб объектам в Крыму.

Разбить корабль на функции

Напомним: морскими беспилотниками занимаются две спецслужбы Украины. Sea Baby — разработка СБУ. Его водоизмещение — две тонны. Способен нести, по утверждениям украинской стороны, от 800 килограммов до тонны взрывчатки. Его применяли, в частности, для атаки на Крымский мост летом 2023 года: катер врезался в опору, в результате один пролет обвалился, второй был поврежден. В это время по мосту ехал автомобиль с гражданскими. Супружеская пара погибла, дочь-подросток получила ранения.

СБУ не впервые пытается оснастить свой дрон оружием: на Sea Baby устанавливали системы залпового огня и огнеметы "Шмель" — судя по всему, без особого результата. Кроме того, лодки использовали для постановки донных мин на пути следования российских кораблей и гражданских судов.

В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) военного ведомства Украины разрабатывает морские дроны Magura V5. У них меньшая грузоподъемность — 320 килограммов. Использовались для атак на российские корабли.

Украинский морской беспилотник Magura V5 Источник изображения: © AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov

Управление всеми видами БЭК, в том числе установленным на них оружием, осуществляется при помощи терминалов спутниковой интернет-связи Starlink, предоставленных компанией Илона Маска.

ВМС Украины потеряли практически весь боевой флот в самом начале конфликта. Размещая различные системы вооружения на БЭК, Киев пытается воссоздать корабль, разбив его на отдельные функции — ударные, противовоздушные и так далее. Но ограничения таких платформ, например небольшие размеры, не позволяют реализовать замысел в полной мере. России пока удается справляться с угрозой. Однако, как отмечает Тревитик, Киев не оставляет попыток нарастить эффективность своей разработки. Битва на море продолжается.