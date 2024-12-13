«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области

Военкор Котенок: спецназ КНДР преодолел минное поле перед штурмом села Плехово

Северокорейский спецназ участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его информации, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом, выбив оттуда подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев подтвердил эту информацию. Он лишь уточнил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разведывательными батальонами. Также, добавил политик, бойцы оснащены только легким оружием.

Бойцы КНДР приняли «боевое крещение»

Военный аналитик Борис Рожин сообщил о боевом крещении «северокорейских товарищей». По его информации, мероприятие оказалось результативным настолько, что лидер КНДР Ким Чен Ын может гордиться своими согражданами.

Северокорейские бойцы перед штурмом преодолели два километра по минным полям, выяснил военный корреспондент Юрий Котенок. Он также узнал, что всего операция длилась менее трех часов. Военкор добавил, что пленных не было.

Официальной информации об участии северокорейских военных в боях в Курской области от Минобороны России не поступало.

Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В МИД РФ указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно тексту соглашения, договор является бессрочным.

«При наличии угрозы вооруженной агрессии со стороны других стран против одной из сторон Договора будут проводится консультации для согласования возможных мер помощи. (...) В случае если Россия или КНДР подвергнутся вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств, то стороны незамедлительно окажут военную или иную необходимую помощь», — отмечается в документе.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин указал, что США должны считаться с Договором между Москвой и Пхеньяном. «Теперь США и их сателлиты вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия в случае развязывания ими открытой агрессии против наших стран», — отметил дипломат.