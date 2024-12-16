Ростех: боеприпасы "Солнцепека" создают долгоживущую ударную волну

В госкорпорации уточнили, что боеприпас "Солнцепека" создает очень высокую температуру, сжигая все, что может сгореть

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Особая конструкция боеприпаса тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" (ТОС-1А) вызывает объемную детонацию и долгоживущую ударную волну. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

"С "Солнцепеком" бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда. Такая волна имеет свойство "затекать" в любые проходы, щели и отверстия", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что боеприпас "Солнцепека" создает очень высокую температуру, сжигая все, что в принципе может сгореть. "Поэтому после залпа "Солнцепека" или "Тосочки" штурмовики обычно не встречают сопротивления, так как его оказывать уже просто некому", - уточнили в Ростехе.