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ТАСС

В Ростехе назвали единичными случаи вывода из строя "Солнцепеков" на СВО

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Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

При этом тяжелые огнеметные системы отгружаются в войска регулярно, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" и "Тосочка" - это непростые цели, случаи вывода их из строя в зоне специальной военной операции единичны, заявили в Ростехе.

"Не секрет, что противник буквально охотится на эти машины. Однако хорошая защищенность и быстрая работа комплекса делают эту технику непростой целью. Случаи вывода ее из строя единичны. При этом Ростех отгружает ТОС в войска регулярно", - сообщили в госкорпорации.

ТОС-1А "Солнцепек" - это модернизированная версия ТОС-1 "Буратино". Тяжелая огнеметная система выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения с противником, используется в качестве поддержки пехоты и танков.

ТОС-2 "Тосочка" - уже "наследница" ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов (до 18 км). 

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