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Вестник Мордовии

Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

После распада Советского Союза на Украине осталось большое количество советских передовых разработок и практически все из них, начиная от ракетных двигателей и заканчивая техникой сухопутных войск, были проданы за рубеж.

Например, в 80-е годы танковые подразделения Закавказского военного округа получили большое количество модернизированных танков Т-55М, Т-55АМ, Т-55МВ и Т-55АД. Последние, оборудованные комплексами активной защиты 1030М ("Дрозд"), оказались в соединениях, дислоцированных на территории Азербайджана.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

После событий в Баку в январе 1990 года началось перевооружение войск на танки Т-72 различных модификаций, а "пятьдесят пятые" с "Дроздами" были выведены на Украину. Всего 250 единиц. Киевским властям эти, пусть даже значительно усовершенствованные танки оказались не нужны - у них были тысячи Т-64 и Т-72.

Поэтому излишки начали утилизировать. Правда, не все. Один Т-55АД в полностью исправном состоянии с боеприпасами и специальным оборудованием был отправлен для изучения в США. Часть комплексов активной защиты - демонтированы и отправлены на склады.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

В 2003 году военные США решили подробно изучить украинские Т-84. Киев охотно откликнулся на пожелания старших партнеров, и за океан были отправлены танки, в том числе оборудованные КАЗ "Дрозд". Как испытывались такие боевые машины, точно не известно, время от времени происходят короткие утечки, в которых упоминаются ничего не значащие детали, но о работах с советскими комплексами активной защиты ничего пока не сообщается. Надо полагать, если-бы были вскрыты какие то недостатки, об этом раструбили бы на весь мир, а тут молчат уже более 20 лет.

Роман Катков

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Страны
Азербайджан
Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Т-84 Оплот
Компании
Минoбороны РФ
2 комментария
№1
16.12.2024 19:12
Продажность "элиток 90-х" поражала и поражает до сих пор. Правильно К.Маркс писал про прибыль и капитал. Дорого же остальные платят за прибыль "элиток".
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№2
16.12.2024 23:19
Цитата, aleks55 сообщ. №1
Продажность "элиток 90-х" поражала и поражает до сих пор. Правильно К.Маркс писал про прибыль и капитал. Дорого же остальные платят за прибыль "элиток".

Это не продажность. Позднесоветский "top-management" метил в союзники и соратники. Основания для таких надежд были - взять позднесоветскую элиту с присными в "союзники и соратники" было бы ОЧЕНЬ сильным ходом для американцев. Это 100% обеспечило бы американское господство над миром на обозримое время.
Но англо-саксонская, как и еврейская, элиты пойти на это НЕ МОГЛИ. Разделение проходило по линии "избранные/спасенные - отверженные/проклятые", "юберменши - унтерменши". Плюс к этому "Рим предателям не платит".
Позднесоветские элиты были РАЦИОНАЛЬНЫ И СОВРЕМЕННЫ, поэтому видели хороший шанс для "вхождения в клуб избранных" - они там не потерялись бы (как минимум). Но надо было понимать, почему в ходе американской Гражданской войны ненависть между "южными джентльменами" и "чумазыми янки" носила почти расовый характер.
Реформация создала новое, "западное" Человечество, которое даже биологически отделяло себя от Человечества традиционного.  Шансы на включение позднесоветского top-management'а в "клуб избранных" были такие же, как у кучки охранных псов быть включенными - на равных правах - в львиный прайд. Хотя сторожевые псы наверняка и умнее, и приспособленнее к жизни, чем львы-самцы (которые являются просто "альфонсами" :)).

Так что назвать это продажностью IMHO - ба-а-а-альшая ошибка. :) (C). Просто развитие СССР привело к появлению в касте "управленцев" слоя, который - не без основания - счел себя МИРОВОЙ элитой, и возжелал оформить свои претензии, не понимая, что они, управленцы - УНТЕРМЕНШИ для "мировой элиты". Вне зависимости от их ума и умения.
К тому же я не думаю, что "мировая элита" была уверена в своей конкурентоспособности по сравнению с супер-хищниками "советской политической школы". Посмотрите на их (мировой элиты) действия - глупость за глупостью, провал за провалом. Как их вокруг пальца обводит Путин - любо-дорого посмотреть. :) А их реакция - объявить его преступником, и пообещать МУС и Гаагский трибунал. Больше ни на что фантазии не хватает - даже свою надежду - пятую колонну в России - позволили вытолкать (за ее же счет :)) из "окопов" и "блиндажей" во всякие грузии и проебалтики. :)
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