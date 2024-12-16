Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

После распада Советского Союза на Украине осталось большое количество советских передовых разработок и практически все из них, начиная от ракетных двигателей и заканчивая техникой сухопутных войск, были проданы за рубеж.

Например, в 80-е годы танковые подразделения Закавказского военного округа получили большое количество модернизированных танков Т-55М, Т-55АМ, Т-55МВ и Т-55АД. Последние, оборудованные комплексами активной защиты 1030М ("Дрозд"), оказались в соединениях, дислоцированных на территории Азербайджана.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

После событий в Баку в январе 1990 года началось перевооружение войск на танки Т-72 различных модификаций, а "пятьдесят пятые" с "Дроздами" были выведены на Украину. Всего 250 единиц. Киевским властям эти, пусть даже значительно усовершенствованные танки оказались не нужны - у них были тысячи Т-64 и Т-72.

Поэтому излишки начали утилизировать. Правда, не все. Один Т-55АД в полностью исправном состоянии с боеприпасами и специальным оборудованием был отправлен для изучения в США. Часть комплексов активной защиты - демонтированы и отправлены на склады.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

В 2003 году военные США решили подробно изучить украинские Т-84. Киев охотно откликнулся на пожелания старших партнеров, и за океан были отправлены танки, в том числе оборудованные КАЗ "Дрозд". Как испытывались такие боевые машины, точно не известно, время от времени происходят короткие утечки, в которых упоминаются ничего не значащие детали, но о работах с советскими комплексами активной защиты ничего пока не сообщается. Надо полагать, если-бы были вскрыты какие то недостатки, об этом раструбили бы на весь мир, а тут молчат уже более 20 лет.

Роман Катков