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ТАСС

США при Байдене обязались передать Киеву военную помощь суммарно на $63,5 млрд

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Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала спецоперации, говорится в заявлении Пентагона

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $63,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона, распространенном в четверг.

Как уточняется в документе, "США взяли на себя обязательства по оказанию Украине военной помощи более чем на $63,5 млрд с начала работы администрации Байдена". Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала специальной военной операции РФ.

В четверг администрация США объявила, что предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, беспилотники и средства противодействия им, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, бронемашины HMMWV, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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