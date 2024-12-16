Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

"В рамках увеличения помощи в области безопасности, о котором президент Байден (Джо Байден, президент США - ИФ) объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники нашим украинским партнерам", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

"Эта дополнительная помощь (...) оценивается в $500 млн. ", - отметил он.