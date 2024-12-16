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Северная Корея создала САУ под калибр «натовских» снарядов

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: Bulkin Sergey / Globallookpress

Лебедев: Северная Корея создала САУ под снаряды калибра 155 миллиметров

КНДР разработала и создала самоходную артиллерийскую установку (САУ) под снаряды калибра 155 миллиметров, которые применяют в Южной Корее и в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил в своей статье для журнала «Национальная оборона» военный эксперт по Северной Корее Виталий Лебедев.

Он указал, что новые САУ появились недавно, и, «видимо, неспроста». «Во-первых, опыт нынешних событий продемонстрировал преимущества артиллерии калибра 155 миллиметров по сравнению с артиллерией калибра 152 миллиметра, во-вторых, стоит обратить внимание на тот факт, что армия Южной Кореи придерживается стандартов НАТО», — отметил эксперт.

Как считает Лебедев, это связано с тем, что при захвате артиллерии противника боеприпасы смогут использовать и северокорейские бойцы.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Южной Кореи ввели в эксплуатацию новый эсминец Jeongjo the Great с корабельным вариантом системы противовоздушной обороны (ПВО) Aegis. Корабль водоизмещением 8200 тонн построен компанией Hyundai Heavy Industries и предназначен для помощи Сеулу в нейтрализации угроз, исходящих из Северной Кореи.

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