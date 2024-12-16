Лебедев рассказал о разработке КНДР ракетного комплекса Bulsae-4

Виталий Лебедев: Bulsae-4 можно применять с различными видами военной техники

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. КНДР разрабатываются вооружения, которые обладают лучшими характеристиками, чем их аналоги, и могут применяться как с беспилотников и вертолетов, так и с кораблей и наземной бронетехники, таким является ракетный комплекс Bulsae-4 ("Огненная птица-4"), заявил военный эксперт по Северной Корее Виталий Лебедев в экспертной статье Лебедева, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

"Также в КНДР ведутся работы по созданию иных типов вооружения, которые могут применяться как с беспилотников самолетного типа и вертолетов, так и с кораблей и различной наземной бронированной техники. На вооружении КНА уже имеется многоцелевой ракетный комплекс Bulsae-4 ("Огненная птица-4"), являющийся аналогом китайского многоцелевого ракетного комплекса AFT-10 с ПТУР HJ-10 и израильской многоцелевой тактической ракеты Spike NLOS", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что Bulsae-4 подходит для поражения любых малоразмерных целей на рабочей дальности: танков, автомобилей, артиллерийских орудий, минометов, катеров, долговременных огневых точек и полевых фортификационных сооружений. Дальность боевого применения северокорейского аналога – до 10 километров, управление осуществляется по проводу.

"Одно из достоинств данного комплекса – удобство в эксплуатации, безопасность и психологический комфорт оператора, который получает информацию о цели на экране в боевой машине с оптико-электронной системы в головной части ракеты и способен управлять ей примерно так же, как барражирующим боеприпасом. В связи с чем имеется возможность вести огонь с закрытых позиций, менять цель после пуска, получать разведывательные данные в реальном времени и, таким образом, исключить огонь по своим, а также достичь высочайшей точности на максимальной дальности с первого выстрела", - говорится в публикации.

Так как по специфике своего применения и возможностям Bulsae-4 находится между высокоточными артиллерийскими снарядами, обычной артиллерийской поддержкой на сравнимых дистанциях, барражирующими боеприпасами и ПТУР, он имеет преимущества перед классическими противотанковыми ракетными комплексами. В частности, он имеет возможность уничтожать технику вне ее зоны прямого огня, так как дальность видимости для бронетехники с хорошей оптикой составляет 7-8 километров, а без нее – до 2 километров; возможность перенацеливания в процессе полета; возможность выбора точки поражения на цели при подлете; выбор режима захода на цель – можно атаковать сверху; относительно большой боекомплект, позволяющий поразить с одной пусковой установки до восьми танков противника по очереди; психологическая уверенность оператора при выполнении боевой задачи.

"Компактность, быстрота развертывания и огневая мощь комплекса позволяют снизить зависимость малых подразделений от артиллерийской и воздушной поддержки и дают им возможность эффективно бороться с укреплениями, танками и другими сложными для обычного пехотного вооружения целями", - отмечается в статье Лебедева.