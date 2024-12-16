Войти
Lenta.ru

В Польше заявили о массовой закупке дронов

395
0
0
БЛА FlyEye
БЛА FlyEye.
Источник изображения: Денис Федутинов

Замминистра обороны Польши заявил о массовой закупке дронов

Министерство национальной обороны Польши начало массовые закупки дронов различных типов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Бейда в интервью польскому изданию Defence24.

«Заказы уже выполняются. Напомню, что сейчас польская армия благодаря заказам от Агентства по вооружению имеет все более многочисленный и расширяющийся парк беспилотных летательных аппаратов, в основном отечественного производства от WB Electronics, а также турецких Bayraktar и американских, различных классов», — сказал он, отвечая на вопрос о массовых закупках дронов.

Он подчеркнул, что польская компания WB Electronics регулярно выполняет контракты на поставку разведывательных аппаратов FlyEye и дронов-камикадзе Warmate.

В сентябре WB Group представила модернизированную версию дрона-камикадзе Warmate, который называют конкурентом российского «Ланцета», на выставке MSPO-2024 в Польше. Аппарат несет боевую часть весом до 50 килограммов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Warmate
Компании
WB Electronics
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)