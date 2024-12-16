В Польше заявили о массовой закупке дронов

Замминистра обороны Польши заявил о массовой закупке дронов

Министерство национальной обороны Польши начало массовые закупки дронов различных типов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Бейда в интервью польскому изданию Defence24.

«Заказы уже выполняются. Напомню, что сейчас польская армия благодаря заказам от Агентства по вооружению имеет все более многочисленный и расширяющийся парк беспилотных летательных аппаратов, в основном отечественного производства от WB Electronics, а также турецких Bayraktar и американских, различных классов», — сказал он, отвечая на вопрос о массовых закупках дронов.

Он подчеркнул, что польская компания WB Electronics регулярно выполняет контракты на поставку разведывательных аппаратов FlyEye и дронов-камикадзе Warmate.

В сентябре WB Group представила модернизированную версию дрона-камикадзе Warmate, который называют конкурентом российского «Ланцета», на выставке MSPO-2024 в Польше. Аппарат несет боевую часть весом до 50 килограммов.