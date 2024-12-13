Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах к МКС

Речь идет о подписании третьего дополнения к договоренности об исполнении соглашения между РФ и США

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило переговоры Роскосмоса с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании третьего дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

11 сентября генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил журналистам, что Россия и США будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 года. Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее сообщал ТАСС, что российское и американское ведомства работают над очередным продлением программы.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В прошлом году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно.