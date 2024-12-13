Войти
ТАСС

Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах к МКС

274
0
0
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт NASA Сунита Уильямс
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт NASA Сунита Уильямс.
Источник изображения: © Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Речь идет о подписании третьего дополнения к договоренности об исполнении соглашения между РФ и США

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило переговоры Роскосмоса с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании третьего дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

11 сентября генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил журналистам, что Россия и США будут продолжать работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 года. Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее сообщал ТАСС, что российское и американское ведомства работают над очередным продлением программы.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. В прошлом году Роскосмос сообщил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 года включительно. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами