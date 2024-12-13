Индия успешно испытала криогенный ракетный двигатель для полетов в космос

В ходе испытаний он продемонстрировал возможности создавать тягу в 22 тонны, что позволит увеличить полезную нагрузку ракеты-носителя LVM3

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешное испытание модернизированного криогенного ракетного двигателя СЕ20 для применения в будущих космических миссиях.

"Криогенный двигатель CE20 успешно прошел критическое испытание на уровне моря, что стало значительным прорывом в технологии создания двигателей для будущих космических миссий страны. Испытание продемонстрировало возможности повторного запуска двигателя с использованием многоэлементного воспламенителя системы вакуумного зажигания, что является важным шагом на пути осуществления пилотируемых космических полетов", - говорится в пресс-релизе ISRO.

Криогенный двигатель CE20, разработанный Центром жидкостных двигательных систем, был модернизирован для создания тяги в 20 тонн. В ходе испытаний он продемонстрировал возможности создавать тягу в 22 тонны, что позволит увеличить полезную нагрузку индийской ракеты-носителя LVM3.

ISRO подчеркнула, что успешное испытание СЕ20 состоялось незадолго до осуществления миссии "Гаганьян" - первого пилотируемого космического полета Индии, запланированного на 2025 год.

Программа "Гаганьян" предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту и закладку основ технологий, необходимых для дальнейшего освоения Индией космоса в долгосрочной перспективе.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" сейчас запланирована на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.