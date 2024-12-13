Войти
ТАСС

Индия успешно испытала криогенный ракетный двигатель для полетов в космос

280
0
0
Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

В ходе испытаний он продемонстрировал возможности создавать тягу в 22 тонны, что позволит увеличить полезную нагрузку ракеты-носителя LVM3

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешное испытание модернизированного криогенного ракетного двигателя СЕ20 для применения в будущих космических миссиях.

"Криогенный двигатель CE20 успешно прошел критическое испытание на уровне моря, что стало значительным прорывом в технологии создания двигателей для будущих космических миссий страны. Испытание продемонстрировало возможности повторного запуска двигателя с использованием многоэлементного воспламенителя системы вакуумного зажигания, что является важным шагом на пути осуществления пилотируемых космических полетов", - говорится в пресс-релизе ISRO.

Криогенный двигатель CE20, разработанный Центром жидкостных двигательных систем, был модернизирован для создания тяги в 20 тонн. В ходе испытаний он продемонстрировал возможности создавать тягу в 22 тонны, что позволит увеличить полезную нагрузку индийской ракеты-носителя LVM3.

ISRO подчеркнула, что успешное испытание СЕ20 состоялось незадолго до осуществления миссии "Гаганьян" - первого пилотируемого космического полета Индии, запланированного на 2025 год.

Программа "Гаганьян" предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту и закладку основ технологий, необходимых для дальнейшего освоения Индией космоса в долгосрочной перспективе.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" сейчас запланирована на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами