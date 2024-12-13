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Военное обозрение

Израильское ТВ со ссылкой на военных: у Израиля появилась отличная возможность решить вопрос с иранскими ядерными объектами

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Источник изображения: topwar.ru

Израильское телевидение сообщает о том, что на фоне тех событий, которые проявляют себя на Ближнем Востоке, израильское командование продолжает подготовку в плане «купирования иранской угрозы». 12-й канал израильского ТВ выходит с репортажем, в котором говорится для Израиля крайне важно не допустить «появления у Ирана оружия, несущего экзистенциальную угрозу». Речь, естественно, о ядерном оружии.

В Израиле не скрывают, что вынашивают планы по осуществлению атаки на иранские ядерные объекты. При этом в израильском командовании утверждают, что иранская военная ядерная программа вышла на финальную стадию и что иранская ядерная бомба может появиться «в любой момент».

Приводится заявление неназванного представителя ЦАХАЛ, высказавшегося о том, что «у Израиля появилась отличная возможность решить вопрос с ядерными объектами на территории Ирана».

По сути, в Израиле прямо говорят о готовности атаковать независимое государство. Хотя в последнее время эта атака станет лишь одной из атак, которые проводит против суверенных стран государство Израиль. Ранее израильская армия фактически уничтожила Газу, вторглась в Ливан, отрезала для себя кусок Сирии площадью более 1200 кв. км.

Готов ли угрозе противостоять Иран, или там снова ограничатся грозными заявлениями аятоллы и командования КСИР? Санет понятно уже в скором времени.

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Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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