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Военное обозрение

Генсек НАТО призвал страны альянса сократить социальные расходы, чтобы увеличить военные отчисления

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Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса направить на укрепление своего военного потенциала часть нынешних расходов на пенсии и другие социальные выплаты. По мнению Рютте, военные расходы стран альянса должны превысить 3% от ВВП.

Рютте упрекнул правительства стран Евросоюза, которые в настоящее время продолжают «тратить четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты вместо того, чтобы использовать часть этих средств для строительства сильной обороны». Генсек НАТО отметил, что страны альянса «смогли победить в холодной войне», когда тратили на нужды обороны значительно больше 3% от ВВП. Он также добавил, что несмотря на то, что сейчас не видит прямых угроз никому из членов альянса со стороны России, необходимо продолжать укреплять оборону стран НАТО. Кроме того, Рютте констатировал, что Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидалось в НАТО».

Между тем, по данным СВР РФ, в руководстве НАТО крайне обеспокоены заявлениями Москвы о непосредственном участии США, Британии и Франции в нанесении ударов дальнобойными вооружениями вглубь территории России. В частности, в альянсе опасаются, что Москва может расценить эти действия западных стран как осуществление вооруженной агрессии.

Обеспокоенность Запада значительно возросла после показательных испытаний ВС РФ БРСД «Орешник». В частности, в Брюсселе опасаются, что обвинительная аргументация может быть использована не для возможных разбирательств в юридической плоскости, а для обоснования симметричных ответных действий.

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