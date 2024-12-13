Армия США заказала модернизацию БМП Bradley до новых вариантов для компенсации поставок ВСУ

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Армия США подписала контракт стоимостью $656,2 млн с компанией BAE Systems Land Armaments L.P., базирующейся в Йорке, штат Пенсильвания, в рамках которого была заказана модернизация БМП Bradley, находящихся на вооружении или в резерве, до уровня M2A4 и M7A4.

Финансирование осуществляется за счёт средств, выделенных Украине, и направлено на компенсацию американской армии поставок ВСУ.

Как указывается в западной прессе, с начала конфликта на Украине США передали Киеву более 300 бронемашин Bradley в версиях M2A2 ODS и M2A3:

Однако эти поставки сократили запасы армии США.

В центре внимания нового контракта находится вариант M2A4E1. Он оснащён КАЗ Iron Fist израильской разработки. Как утверждают в Пентагоне, эта система обнаруживает (с помощью радаров с АФАР и ИК-камер) и нейтрализует такие угрозы, как ПТУР, реактивные гранаты и беспилотники.

Дополнительные усовершенствования M2A4E1 включают улучшенную мобильность для передвижения по сложным ландшафтам и систему климат-контроля, предназначенную для повышения комфорта бойцов в экстремальных условиях. Основное вооружение включает 25-мм пушку Bushmaster и 7,62-мм спаренный пулемёт.

Эта программа преследует две цели: обеспечить сохранение боеспособности армии, несмотря на передачу матчасти Украине, и повысить её технологический и тактический потенциал

- пояснили в Минобороны.