Войти
ТАСС

Лавров в беседе с Сийярто подтвердил позицию РФ по урегулированию на Украине

262
0
0
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил российскому коллеге, что Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о временном прекращении огня и обмене пленными, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИД Петер Сийярто условились продолжать диалог по Украине, Лавров подтвердил видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора.

"С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - информировали в министерстве.

"В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Виктор Орбан", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что главы МИД России и Венгрии условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса. Лавров заявил Сийярто, что Киев не впервые отвергает инициативы заинтересованных в мире стран вопреки своим же сигналам, подчернкуло ведомство. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами