Лавров в беседе с Сийярто подтвердил позицию РФ по урегулированию на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил российскому коллеге, что Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о временном прекращении огня и обмене пленными, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИД Петер Сийярто условились продолжать диалог по Украине, Лавров подтвердил видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам телефонного разговора.

"С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - информировали в министерстве.

"В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Виктор Орбан", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что главы МИД России и Венгрии условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса. Лавров заявил Сийярто, что Киев не впервые отвергает инициативы заинтересованных в мире стран вопреки своим же сигналам, подчернкуло ведомство.