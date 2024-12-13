Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину

Речь идет о ситуации, при которой Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня, отметило агентство

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, сообщает агентство Reuters.

"Среди европейских стран нет консенсуса, так что обсуждается идея о том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые не зависят от НАТО, однако имеют двусторонние соглашения с Украиной и очень решительно настроены", - заявил Reuters источник.

При этом два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что пока по этому вопросу не высказывалось конкретных предложений, а список готовых на такой шаг стран тоже пока не определен.

Как отмечает агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории в четверг в Варшаве обсуждали президент Франции Эмманюэь Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщают, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии.

"Есть ли у нас какой-либо иной вариант? Не думаю, что существуют реалистичные сценарии, не предполагающие европейского участия в обеспечении гарантий безопасности [Украины] и защиты Европы в целом", - заявил агентству высокопоставленный европейский чиновник, отвечая на вопрос о возможности отправки европейских военных на Украину. "Нам придется взять на себя какое-то военное бремя", - добавил он.