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ТАСС

Перспективную экипировку "Калашникова" испытают в Арктике и пустыне

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ВКПО 3.0
ВКПО 3.0.
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Новые комплекты обмундирования и снаряжения предполагается использовать в различных климатических зонах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Всесезонные комплекты полевого обмундирования версии 3.2 (ВКПО 3.2) компании "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") пройдут войсковые испытания в условиях пустынного, умеренного и арктического климатов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" поставило перспективные комплекты общевойскового обмундирования и снаряжения в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний в условиях пустынного, умеренного и арктического климатов. Они включают в себя модернизированный комплект полевой одежды ВКПО 3.2, всесезонный комплект перчаток, модернизированные спальные мешки, модернизированную рюкзачную систему", - рассказали в концерне.

Там пояснили, что новые комплекты обмундирования и снаряжения предполагается использовать в различных климатических зонах. Дополнительно для пустынного климата разработаны облегченные версии всесезонного и утепленного костюмов, а также спальный мешок. Для арктического климата разработаны специальные элементы одежды, перчатки, спальный мешок с учетом применения при экстремально низких температурах. В комплекте обмундирования для умеренного климата повышены теплоизоляционные свойства элементов для холодного времени года.

В концерне отметили, что в комплекте одежды костюмы летний и демисезонный объединены в одно изделие - костюм всесезонный, изготовленный из мультиэластичного софтшелла. Объединение костюмов позволяет сократить количество элементов в комплекте без потери функциональных свойств.

В "Калашникове" рассказали, что элементы комплекта выполнены в модернизированной версии маскировочного рисунка "Цифра". Для улучшения маскирующих свойств в расцветке для умеренного климата применены более светлые тона по сравнению с текущей расцветкой ЕМР "Цифра". На основе унифицированного шаблона маскировочного рисунка "Цифра" разработана версия для пустынного климата взамен текущей расцветки с салатовыми и розовыми оттенками, а для арктического региона создана более светлая версия рисунка с улучшенными маскирующими свойствами. 

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