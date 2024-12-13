В США предрекли снижение заметности Су-57

MWM: новый двигатель Су-57 с плоским соплом снизит заметность самолета

Новые двигатели с плоским соплом, которые могут получить российские истребители пятого поколения Су-57, снизят заметность самолета. Улучшение стелс-характеристик Су-57 предрекли в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Автор обратил внимание на фотографии машины с новым двигателем АЛ-51Ф1 («Изделие 30») и плоским соплом, которое обеспечивает снижение заметности в инфракрасном диапазоне.

«Ожидается, что интеграция АЛ-51Ф1 повысит скрытность, облегчит выполнение сверхскоростных полетов, сократит эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, увеличит мощность бортовых подсистем, таких как радары», — пишет издание.

Также в публикации предположили, что новые двигатели сделают Су-57 одним из самых тяговооруженных истребителей пятого поколения.

В ноябре секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что Су-57 хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции.

В том же месяце появилось первое фото, демонстрирующее изнутри отсек Су-57 для ракет малой дальности Р-74. Перевозка ракет во внутренних отсеках обеспечивает самолету сниженную радиолокационную заметность.