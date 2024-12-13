Главком ВМФ рассказал об обновлении стратегических сил флота

Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.

"В Арктике, так же как и на востоке нашей страны – Камчатка, она хоть и не входит у нас в арктическую зону, но там находится компонент стратегических ядерных сил нашего государства, именно морской компонент, где базируются наши подводные лодки стратегического назначения. Их состояние и уровень их готовности, отмечу, находятся на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал многие годы службы именно этим силам. Более того, в основе эта группировка полностью обновлена", – цитирует его слова РИА Новости.

Стратегический атомный подводной ракетный крейсер проекта 955А "Князь Владимир" Олег Кулешов

"Конечно же, наличие этой группировки, решающей важные глобальные геополитические задачи, должно возложить ответственность на всех участников этого региона. Она должна неизбежно повышать меру ответственности всех без исключения: нас, конечно, в первую очередь, как и тех, кто имеет, ну, в том числе и тех, кто стремится довести в регионе обстановку до определенных напряжений. Это очень важно. И для нас, это та черта, которая недопустима. Силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне", – добавил адмирал Моисеев.

Напомним, что в рамках обновления стратегической компоненты Военно-Морскому Флоту России поставляются новейшие атомные подводные ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А").

Сейчас в составе российского флота несут службу три подлодки базового проекта 955 и четыре АПЛ модернизированного проекта 955А. Атомоход "Князь Пожарский" проходит испытания, и еще два "Борея-А" ("Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин") находятся на разных этапах постройки на "Севмаше". Законтрактованы два дополнительных ракетоносца 955А.