Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)

Генерал Полько: перемирие Запада с Россией будет означать капитуляцию Украины

Ситуация на фронте становится все хуже для ВСУ, пишет WNP. Польские военные и аналитики признают, что Украина обречена на скорое поражение. Перемирие, которое Запад заключит с Москвой, будет означать капитуляцию Киева.

Ситуация на фронте складывается для Украины неблагоприятно. Только в ноябре русские заняли 725 квадратных километров украинской земли (на 115 кв. км больше, чем в октябре). Это рекордная цифра, считая с марта 2022 года.

Наибольших успехов ВС РФ добились в Донбассе: они уже контролируют там более 70% территорий. Российская пропаганда по приказу президента Владимира Путина уже говорит о победе над Украиной и ее союзниками. Русские взяли то, что хотели, то есть бóльшую часть территории четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Дональд Трамп заявил, что, как только окажется в Белом доме, он установит мир на Украине. Путин говорит, что готов к переговорам с новоизбранным президентом США о прекращении огня.

В свою очередь, Владимир Зеленский, который до этого постоянно твердил о том, что мир станет возможным только после того, как Украина вернет себе все свои территории, теперь может согласиться на "временную" уступку занятых русскими земель, но в обмен на защитный натовский зонтик, который Альянс должен будет раскрыть над оставшейся территорией Украины.

Париж, Лондон и Берлин уже объявили, что готовы разместить свои войска на линии разграничения между Россией и Украиной для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Значит, быть миру? Все зависит от того, как поступит Трамп. Вот только аналитики сомневаются, что Трамп сам знает, что будет делать.

Украина будет вынуждена подписать мирный договор?

Времена предстоят нелегкие. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о возникновении "серьезной угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи в случае, если Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение на выгодных для России условиях. Он призвал Дональда Трампа не выводить США за рамки НАТО и продолжить поддержку Украины.

Проблема в том, что у Москвы на руках все тузы и для будущих переговоров она ставит жесткие условия.

"Украина постоянно теряет территории. На данный момент у украинцев нет потенциала для обороны. Мы можем дать им много танков, много пушек, много ракет, но с прошлого года у них кризис с личным составом. Из-за нехватки людей украинская армия несет все бóльшие потери, которые Киев не в состоянии компенсировать. Это дилемма и катастрофа. Если ситуация не изменится в ближайшее время, Украина проиграет. Никаких козырей у нее не будет", — говорит в беседе с порталом WNP.PL бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

Согласие на российские условия не стабилизирует ситуацию в регионе

Мы продолжаем поддерживать Украину, передаем ей новые самолеты, вооружение и боеприпасы, но при этом все чаще думаем о мире, причем мы считаем, что Украина должна отказаться от своих земель, которые заняли русские. Но для России этого может быть слишком мало.

"Украинские войска не в состоянии надолго остановить российскую армию, поэтому им придется идти на переговоры, иначе Путин придет туда, куда хочет, и тогда он будет ставить еще более жесткие условия", — добавляет генерал Скшипчак.

Он считает, что украинцы обречены на поражение. "Нужно как можно скорее принять решение о прекращении огня, только это может спасти их от катастрофы. Нет никаких гарантий, что Путин согласится заключить прочный мир или, по крайней мере, прекратить боевые действия, не достигнув своих стратегических целей", — говорит он.

Генерал считает, что Путину некуда спешить. Прежде, чем начать переговоры, он хочет занять как можно больше территорий Донбасса, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а желательно вообще всю Восточную Украину — вплоть до Днепра.

"Занять Донбасс или другие территории, присоединенные к России, это не главная цель Путина. Его цель состоит в том, чтобы заставить Украину отказаться от вступления в НАТО", — делится своим мнением с порталом WNP.PL бывший ректор Академии Генерального штаба, ныне директор музея Войска Польского генерал Богуслав Пацек (Bogusław Pacek).

Это подтверждает и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что ключевым условием прекращения конфликта на Украине является признание ее "внеблоковым" государством. Причем, что звучит довольно странно, Россия готова присоединиться к группе стран, которые обеспечили бы Украине коллективные гарантии безопасности. (…)

Решимость украинцев защищать свое государство улетучилась

Путин начал этот конфликт прежде всего для того, чтобы политически подчинить себе Украину, приведя к власти правительство, которое будет подчиняться Москве.

"На мой взгляд, этого не произойдет, потому что украинцы — те, кто остается в Центральной и Западной Украине — ненавидят Россию. Москва откопала топор войны с Украиной на века. В данный момент я не могу представить себе какую-либо власть в Киеве, которая была бы пророссийской", — объясняет генерал Скшипчак. "Уровень ненависти, которую русские вызвали к себе, выше гималайских вершин. Русские должны это знать. У них нет шансов поработить этот народ, они не смогут подчинить его себе, даже если бы у них в Киеве был свой человек. Для этого им нужно было бы оккупировать всю Украину, а для этого требуется миллионная армия", — добавляет он.

По его словам, остается открытым вопрос о том, в каких границах останется Украина. "Путин слишком многим пожертвовал для достижения того, что он достиг, чтобы от этого отказаться. На мой взгляд, в мире нет такой силы, которая могла бы заставить Россию уступить. Это не сможет сделать даже Китай", — утверждает бывший командующий сухопутными войсками.

Генерал Пацек подчеркивает, что ситуация на Украине сегодня выглядит драматично. Это подтверждают и сами украинцы. Им тоже хочется верить, что конец этого военного конфликта близок. Особенно сильны такие настроения среди сражающихся на фронте солдат, которые уже устали, которым надоело воевать.

"Прежняя решимость украинцев защищать свое государство уже осталась в прошлом. Сказываются допущенные властями ошибки. Самой крупной было продление действия закона о мобилизации, что стало следствием внутренней борьбы за власть. Ошибочны были многие кадровые решения, которые привели к тому, что очень многих опытных командиров, генералов попросили на выход. (…) ", — вспоминает генерал Пацек.

Еще одна ошибка, на которую указывает генерал Пацек, это замена на посту главнокомандующего генерала Валерия Залужного на генерала Александра Сырского, который не жалеет солдатской крови. Беспечное отношение к жизням подчиненных отрицательно сказалось на общей обстановке на фронте.

При этом генерал не скрывает, что в нынешней ситуации виноват и Запад. "Обещаний было много, мы давали Украине надежду, мы оказывали помощь, но она поступала не такими темпами и не в таком виде, чтобы это позволило украинцам остановить Россию", — подчеркивает он.

Запад уже выделяет больше средств на оборону, что видно по недавним решениям

Примером тому является данное Украине разрешение применять оружие дальнего радиуса действия. Оно было получено лишь незадолго до окончания срока полномочий президента Джо Байдена. В частности, поэтому генерал Пацек считает, что помощь Запада была недостаточной: западные страны должны чувствовать и свою вину за то, что происходит на Украине.

"К сожалению, нужно сказать прямо: совпадение различных факторов привело к тому, что пока у Украины слабые карты для переговоров. Тузы в руках Путина, и он это знает. Поэтому он может захотеть продолжения военных действий, чтобы “добить” Украину", — утверждает генерал Пацек.

Однако, по его мнению, страны Запада не дадут Путину стопроцентных шансов на реализацию этого плана. Запад уже выделяет больше средств на оборону, что видно по последним решениям. Запад показывает, что, помимо сложных мирных переговоров, он также готовится к длительной конфронтации, не ограничивая свой горизонт только январем или февралем. Но Украине придется не сладко", — добавляет генерал.

"Можно с большой долей вероятности предположить, что в следующем году этот военный конфликт затихнет или прекратится. Однако лучшее, чего можно достичь сейчас, это добиться перемирия или какого-то снижения интенсивности боевых действий", — считает президент Евроатлантической ассоциации Ежи Марек Новаковский (Jerzy Marek Nowakowski).

Интересным в связи с этим может быть мнение сотрудника Польского института международных отношений доктора Агнешки Легуцкой (Agnieszkа Leguckа), которая считает, что Запад больше боится распада Российской Федерации, чем поражения Украины.

"Существует опасение, что тот, кто мог бы прийти на смену Путину в случае какого-то переворота или смерти президента России, мог бы оказаться еще хуже. Преемник Путина мог бы оказаться слабее, что могло бы привести к беспорядкам в стране и проблемам с охраной атомного арсенала", — объясняет эксперт.

"Украина проиграла в этом конфликте еще в марте 2022 года, в том числе по вине Запада. Конечно, без его помощи Украина проиграла бы уже давно, но коль скоро мы решили помогать, то помощь должна была выглядеть не так. Была принята неправильная стратегия — несовместимая с целями и реальными возможностями Украины. Теперь, когда Джо Байден покидает президентский пост, этой помощи вроде бы стало больше, но она все равно опаздывает на 2,5 года", — говорит в разговоре с порталом WNP.PL бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий (Leon Komornicki).

Любой вариант проигрыша Украины будет неблагоприятен для Польши

Генерал напомнил слова высокопоставленного чиновника США, который заявил, что Украина в этом конфликте не может проиграть. Однако этот же чиновник не сказал, что она должна победить.

На Западе все чаще звучат голоса, призывающие вернуться к прежней доктрине НАТО: тотальному ядерному сдерживанию. Россия должна знать, что в случае конфликта будет нанесен удар по как минимум 4 тысячам наиболее важным целям на ее территории. Набирает популярность мнение, что Кремль понимает только аргументы силы.

Сейчас украинцы сражаются за гарантии того, что в ближайшие годы, в какой-то предсказуемый срок они будут приняты в НАТО. Для Украины это вопрос из разряда быть или не быть.

При этом специалисты говорят о том, что для Украины все еще возможен позитивный сценарий развития событий.

Если Трампу не удастся добиться прочного мира, что он неоднократно обещал, он может попытаться вынудить стороны прекратить огонь. Если Москва продолжит тиражировать свои требования, Трамп может "надавить" на Путина, то есть оказать Украине гораздо большую помощь, чем это делает нынешняя американская администрация, которая снабжала Киев вооружением в режиме капельницы, демонстрируя большую осторожность и нежелание эскалировать конфликт.

Любой вариант проигрыша Украины, которая в течение уже 10 лет истекает кровью в борьбе с Россией, для Польши не выгоден. Самым худшим сценарием (не только для Киева), был бы тот, при котором будущая вашингтонская администрация решит, мол, раз уж Америка поладила со Сталиным, то сможет за столом переговоров договориться и с Путиным. Причем цена не имеет значения.

Эксперты напоминают, что примирительные жесты часто свидетельствуют о слабости того, кто такие жесты демонстрирует. Западное мышление на протяжении десятилетий определялось Ялтой, и в значительной степени так обстоит дело и по сей день.

"Существует риск того, что Запад установит с Россией перемирие, которое будет означать не мир, а капитуляцию Украины", — считает генерал Роман Полько.

Такого же мнения придерживается генерал Пацек. "Плохое для Украины окончание военного конфликта означало бы и рост угрозы для Европы. Я не сторонник теории о том, что нас ждет война. Я считаю, что все то, что Польша предпринимает сегодня в своем внутреннем и на внешнем контурах, она делает правильно. Это хороший и в нынешней ситуации самый правильный курс. Речь идет не о подготовке к войне, а о создании реального потенциала сдерживания", — уверен генерал Пакек.

Польша не обладает достаточными боевыми возможностями

Генерал Скшипчак добавляет, что у Польши остается все меньше времени, чтобы создать потенциал сдерживания, который нужно строить не за счет пропаганды успеха, а с помощью конкретных дел.

"Между тем мы видим, как политики затевают склоки по поводу боеприпасов, потому что они хотят дать заказы “своим” компаниям. Концерн PGZ неизвестно почему не выполняет программу Borsuk, в рамках которой планировалось выпустить 1000 машин. Где эти машины, почему не работают другие программы? За три года ничего не сдвинулось с места. То же самое с танком К2 и гаубицами К9. Мы видим только бесконечные споры, возникающие из-за некомпетентности людей, которым поручено руководить этим процессом", — утверждает генерал Скшипчак.

"Что с того, что кораблями нам привозят танки из США, из Южной Кореи, если в Польше мы выпускаем мало техники", — обеспокоен эксперт.

"Кто-то должен упорядочить этот хаос. Премьер Туск предупреждает, что угроза Польше растет, но эти господа не слышат своего премьера. Заставили ли его слова страну мобилизоваться? Предприняты ли какие-то особые шаги в этом направлении? Политики бегают по телевизионным ток-шоу, чтобы рассказывать нам, как мы уже ко всему готовы. Хочется спросить, к чему мы готовы? Покажите мне в польской армии одну готовую, полностью укомплектованную дивизию. А у нас их шесть. Когда мы собираемся этим заняться?", — спрашивает генерал Скшипчак.

Генерал утверждает, что, несмотря на звучащие уже на протяжении многих лет декларации, на самом деле Польша не наращивает потенциал сдерживания. Хотя политики неоднократно декларировали это. А если что-то в этой сфере и происходит, то очень, очень медленно.

Польше еще многое предстоит сделать — не для того, чтобы победить Россию, а для того, чтобы создать эффективный сдерживающий потенциал. При этом нам нужно помнить, что наш самый главный страховой полис — это НАТО.

Перед нашей и перед всей европейской дипломатией стоит задача: дать понять президенту Трампу, что капитуляция перед Путиным будет публичным поражением Америки и непосредственно президента США. Этот сигнал, несомненно, считали бы и в Азии, где враги Америки могли бы стать более агрессивными, а ее друзья могли потерять доверие к своему союзнику и повернуться в сторону Китая.

"Я считаю самой важной статьей договора НАТО не пятую, а третью, предписывающую странам альянса делать все необходимое, чтобы подготовиться к возможному конфликту. Это для Польши является приоритетом", — говорит в заключение генерал Коморницкий.

Автор: Влодек Калета (Włodek Kaleta)