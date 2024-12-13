Войти
ТАСС

Польша предпочитает быть логистическим хабом для Украины

260
0
0
Глава МИД Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein, Pool

При этом страна не планирует направлять туда свои войска, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша предпочитает оставаться логистическим хабом для Украины, а не направлять туда войска. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в Берлине перед встречей министров иностранных дел "Веймарского треугольника" в расширенном формате.

"Прежде всего, мы считаем, что все, что касается Украины, не должно решаться без Украины и Европы. Это пока еще предварительные идеи. Мы оказываем полную поддержку логистической операции для Украины, и, наверное, это наша роль. В то же время мы не рассматриваем какой-либо отправки наших сил на Украину", - отметил Сикорский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Дипломат добавил, что он допускает наличие таких намерений у других стран в одностороннем порядке либо вместе с другими государствами. Тем не менее, повторил он, у Польши отсутствуют планы участия ее войск в операциях на Украине.

12 декабря польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к правде.

Как утверждает европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники, в ходе визита в Варшаву 12 декабря Макрон должен был обсудить с Туском вопрос размещения на Украине европейского миротворческого контингента после прекращения боевых действий. В публикации подчеркивается, что концепция ввода миротворческих сил после окончания активной фазы конфликта отличается от ранее озвученной Макроном идеи отправки европейских военных инструкторов на территорию Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 09:51
  • 6390
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.12 09:25
  • 8486
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.12 08:55
  • 3
Зеленский выступил за гарантии безопасности на встрече с Трампом (Reuters, Великобритания)
  • 13.12 08:46
  • 2
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 05:25
  • 31
Уроки Сирии
  • 12.12 13:14
  • 1
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
  • 12.12 12:55
  • 0
Запад: ставка на Беларусь
  • 12.12 11:50
  • 2
"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти
  • 12.12 08:47
  • 4
Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
  • 12.12 04:21
  • 1
Ответ на "Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)"
  • 12.12 02:19
  • 0
Чем плох Abrams (хоть M1A1, хоть M1A2xyz) для ВСУ в ходе СВО
  • 12.12 01:45
  • 0
О танках вообще.
  • 11.12 17:46
  • 1
Катастрофа с "Абрамсами" на Украине только начинается (The National Interest, США)
  • 11.12 16:52
  • 1
Российский истребитель Су-57 продолжает доказывать свою эффективность (The National Interest, США)
  • 11.12 11:42
  • 1
Морской бой XXI века: Су-30 и Ми-8 громят вражеские БЭКи с пулеметами