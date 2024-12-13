Польша предпочитает быть логистическим хабом для Украины

При этом страна не планирует направлять туда свои войска, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша предпочитает оставаться логистическим хабом для Украины, а не направлять туда войска. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в Берлине перед встречей министров иностранных дел "Веймарского треугольника" в расширенном формате.

"Прежде всего, мы считаем, что все, что касается Украины, не должно решаться без Украины и Европы. Это пока еще предварительные идеи. Мы оказываем полную поддержку логистической операции для Украины, и, наверное, это наша роль. В то же время мы не рассматриваем какой-либо отправки наших сил на Украину", - отметил Сикорский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Дипломат добавил, что он допускает наличие таких намерений у других стран в одностороннем порядке либо вместе с другими государствами. Тем не менее, повторил он, у Польши отсутствуют планы участия ее войск в операциях на Украине.

12 декабря польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к правде.

Как утверждает европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники, в ходе визита в Варшаву 12 декабря Макрон должен был обсудить с Туском вопрос размещения на Украине европейского миротворческого контингента после прекращения боевых действий. В публикации подчеркивается, что концепция ввода миротворческих сил после окончания активной фазы конфликта отличается от ранее озвученной Макроном идеи отправки европейских военных инструкторов на территорию Украины.