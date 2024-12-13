Трамп заявил, что США не оставят Украину без поддержки

Это необходимо для достижения мирного урегулирования, отметил избранный президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки. Это необходимо для достижения мирного урегулирования, сказал он в интервью журналу Time.

"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ, которым мы можем достичь соглашения - это не бросать [Украину без поддержки]", - заявил Трамп в интервью журналу, отвечая на вопрос, не оставят ли США Киев без поддержки, когда он вступит в должность.

В ответ на реплику интервьюера, что слова избранного президента недостаточно ясны, Трамп пояснил, что "нельзя достичь соглашения, если вы бросаете [страну без поддержки]". При этом он сразу добавил, что "не согласен в целом с тем, что случилось, потому что этого не должно было случиться". Он добавил, что если бы он оставался президентом в 2022 году, то СВО бы не случилось "по многим причинам". Эту позицию он неоднократно озвучивал и ранее.

Журнал ранее назвал Трампа "человеком года", интервью приурочено к этому событию.