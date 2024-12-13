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ЦАМТО

ТАНТК им. Г.М.Бериева отправил самолет-амфибию Бе-200 в Алжир

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Бе-200
Бе-200.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

ЦАМТО, 12 декабря. ТАНТК им. Г.М.Бериева отправил еще один самолет-амфибию Бе-200 в Алжир, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Самолет Бе-200, собранный на еще одном родном для меня заводе – ТАНТК им. Г.М.Бериева, улетел в Алжир. Будет выполнять там задачи по тушению пожаров. Рад за трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей. Желаю авиапредприятию новых успехов", – написал Ю.Слюсарь.

Технику будут применять для тушения пожаров. Согласно заключенному в 2021 году договору, ТАНТК должен поставить ВВС Алжира четыре Бе-200.

По данным газеты "Коммерсант", первый самолет Бе-200 был отправлен в Алжир в мае 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Продукция
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Слюсарь Юрий
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