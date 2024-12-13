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ТАСС

Трамп раскритиковал Киев за удары американскими ракетами по РФ

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Allison Robbert/ Pool

Избранный президент США отметил, что категорически не согласен с этим решением

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Киев за запуск ракет американского производства по России.

"Я категорически не согласен. <....> Зачем мы это делаем? Мы просто занимаемся эскалацией этого конфликта", - заявил он журналу Time. По мнению политика, ситуация на Ближнем Востоке является "более легкой проблемой", чем конфликт на Украине.

Трамп также назвал опасным и глупым решение Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь РФ.

"Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - подчеркнул он в интервью журналу Time. 

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Трамп Дональд
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