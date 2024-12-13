Украина намерена создать для России новую угрозу на Черном море.

В ходе спецоперации Россия почти полностью уничтожила все украинские Военно-морские силы. Однако прямо сейчас Украина активнейшим образом занимается восстановлением с помощью Запада. Какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать?

Нидерланды запланировали передачу Украине два списанных ранее сорокалетних тральщика. Оба корабля на первый взгляд очень старые. Тральщики Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen, принадлежащие к типу Alkmaar, были сданы Королевским ВМС в 1985 и 1989 годах соответственно.

Это классические для Запада противоминные корабли. Корпус каждого сделан из полиэстера и поэтому имеет почти неограниченный срок службы.

Корабли имеют гидроакустическую станцию, которая способна обнаруживать мины на расстоянии около километра. Для уничтожения мин корабль несет два необитаемых подводных аппарата (НПА) РАР-104, являющихся в некотором роде эталоном.

Обнаружив мину, корабль посылает к ней НПА, который ставит на мину заряд взрывчатки и отходит. После подрыва производится нейтрализация следующей мины. Если в силу каких-то обстоятельств НПА подорвется, это не страшно – он дешевый, массово производится и имеется во многих странах НАТО в больших количествах, да и у корабля есть запасной.

Такой способ борьбы с минами является для США и НАТО основным с 80-х годов прошлого века, потому что минное оружие стало слишком совершенным. Важно, что вместо двух НПА на корабль можно погрузить в разы больше, и не только РАР-104. Количество мин, которые в таком случае корабль сможет обезвредить, просто огромно.

Электроника на кораблях своевременно обновлялась и модернизировалась, корабельные системы ремонтировались вовремя. В реальных условиях противоминных операций эти корабли тоже успешно применялись – в Персидском заливе в 1987–1989 годах.

Таким образом, Украине передают два полноценных противоминных корабля, весьма полезных в любой войне. Вот только, похоже, сейчас они к ней не попадут, и уничтожить их не получится.

Два голландских "охотника на мины" (на Западе этот класс кораблей называется именно так), прими их Украина, не первые единицы, которые она получает от других стран для своих надводных сил. Первыми были противоминные корабли типа Sandown ("Сэндаун"), переданные 30 сентября 2022 года Великобританией. Таким образом, у ВМСУ после войны будет четыре охотника на мины.

Возможность перевести эти небольшие корабли на Черное море, минуя проливы, есть. Но ею за все время не воспользовались и, видимо, теперь не воспользуются. А это значит, что корабли будут переданы после окончания боевых действий.

Еще одним примером того, что получат ВМСУ после прекращения конфликта с Россией, является проходящий испытания в Турции корвет типа Ada ("Ада"), получивший в ВМСУ название "Гетман Мазепа". Это современный многоцелевой корабль, представляющий опасность для любой нашей подлодки или надводного корабля. Если бы Турция передала его украинской стороне сейчас, уничтожение этого корабля стало бы для Черноморского флота задачей номер один.

Таким образом, у будущих ВМС Украины уже есть пять тактических единиц, и они не последние. Строится еще один корвет – "Гетман Иван Виговский", однотипный "Мазепе". А страны Запада вполне могут передать Украине и другие корабли. Все это определяет то, каким киевский режим видит облик украинского флота после окончания СВО.

До начала СВО Украина имела странный флот, состоявший из одних катеров. Их нормальные корабли или утратили боеспособность из-за плохого содержания, или остались в Крыму после 2014-го. После начала боевых действий большая часть их катерного флота была уничтожена или захвачена. Отдельные тактические единички сейчас прячутся по базам, выживая в основном за счет того, что ракета для их уничтожения стоит дороже, чем они сами.

Если Черноморский флот получит приказ на проведение блокады украинских портов (например, минной), отработав перед этим отражение ракетных ударов с берега и поражение идущих на корабли БЭК, что вполне возможно, то противопоставить этому Украина мало что сможет. А вот после окончания СВО ситуация поменяется. Наступит мир, и переданные Украине корабли спокойно перейдут в свои базы.

Более того, два корвета и четыре тральщика могут оказаться только началом.

Запад способен радикально усилить ВМСУ, превратив их из "партизанского" флота из легких катеров и мобилизованных речных трамвайчиков в небольшой, но современный и боеспособный флот с нормальными противоминными кораблями, многоцелевыми ракетными кораблями и еще много чем.

Последним шагом может стать интеграция во флот безэкипажных катеров. Сейчас ими оперируют ГУР (Главное управление разведки) и СБУ. Но ничего не помешает потом морские формирования в этих структурах передать в ВМС вместе со специалистами. Это может стать проблемой большей, чем БЭК являются сейчас.

Если даже в обозримой перспективе между Россией и Украиной будет заключен мир, то надолго ли? Как потом действовать, если противник сделает подобный шаг вперед? ВМСУ явно планируют выйти из войны сильнее, чем были до нее.

И нидерландские тральщики, и другие планы Украины по усилению своих ВМС являются четким сигналом о том, несколько необходимо лишить киевский режим выхода к морю. Иначе мы можем получить еще одного сильного потенциального противника на Черном море плюсом к Турции. Само наличие у противника выхода к морю создает для России потенциально большие угрозы. Как эти угрозы будут купироваться, говорить рано, но само их наличие несомненно уже сейчас.

Александр Тимохин