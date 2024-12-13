Китай запустил пять спутников высокоскоростной лазерной тестовой системы

Старт ракеты CZ-2D /YZ3 осуществлен с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск пяти спутников высокоразвитой лазерной тестовой системы. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт ракеты CZ-2D /YZ3, при помощи которой указанные космические аппараты были выведены на орбиту, осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 15:17 по пекинскому времени (10:17 мск). Для носителей типа "Чанчжэн" это 551-я миссия.

CZ-2D /YZ3 - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 т полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 т.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.