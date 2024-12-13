Главком ВМФ назвал Арктику регионом противостояния ведущих государств

Российские полярники во время работ по развертыванию новой дрейфующей станции «СП-40» в Арктике.

Александр Моисеев напомнил, что в последние годы обновлены арктические стратегии некоторых стран, в том числе США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Арктика является одним из ключевых регионов, где разворачивается противостояние ведущих государств мира. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Обстановка в Арктическом регионе - она непростая, усложняется. От дискуссий о сотрудничестве, взаимодействии все чаще мы слышим обратное, в том числе, что Арктика - это регион возможного будущего конфликта. Сегодня Арктика является одним из ключевых регионов, где разворачивается противостояние ведущих государств мира, военно-политическая обстановка в регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала, связанным с активизацией соперничества ведущих государств за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана, а также установлением контроля за стратегическими морскими и воздушными коммуникациями", - сказал он.

Основными факторами, влияющими на обстановку, отметил Моисеев, являются приостановка сотрудничества с РФ в рамках региональных международных организаций, таких как, например, Арктический совет, а также рост иностранного военного присутствия в регионе в целом. Другими факторами роста напряжения остаются наращивание коллективным Западом усилий для затруднения экономической деятельности РФ в регионе, наличие территориально-экономических претензий и стремление иностранных приарктических и внерегиональных государств к их разрешению без учета интересов РФ.

Главком ВМФ добавил, что в последние годы обновлены арктические стратегии других стран, в том числе США. В них закреплена антироссийская направленность, а также допускается тезис о недопустимости национализации РФ Северного морского пути. Также недружественные государства наращивают военное присутствие в регионе.

XIV Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 12-13 декабря на площадке КВЦ "Экспофорум". Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.