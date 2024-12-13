Ульянов: РФ не атакует АЭС и не создает угроз ядерной безопасности

Москва уделяет первостепенное значение вопросам ядерной безопасности, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Россия не наносит ударов по украинским АЭС и не создает угроз ядерной безопасности, в отличие от Киева. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на Совете управляющих агентства.

"Россия уделяет первостепенное значение вопросам ядерной безопасности. Наша страна не атаковала и не атакует атомные электростанции, а также не осуществляет каких-либо действий, которые могут создать ядерные риски. Этим занимается украинская сторона. Три года вооруженного конфликта наглядно это демонстрируют. Удары же по военным целям и питающим их объектам энергетической инфраструктуры абсолютно законны", - приводит слова Ульянова телеграм-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.