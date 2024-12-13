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ТАСС

В ГРЦ Макеева назначили нового гендиректора

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Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева – головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева»
Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева – головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Фото АО «ГРЦ им. В.П. Макеева».

Им стал Максим Голунов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Максим Голунов назначен генеральным директором Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. академика В. П. Макеева (входит в Роскосмос). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Решением совета директоров АО "ГРЦ Макеева" на должность генерального директора с 27 ноября 2024 г. назначен Голунов Максим Сергеевич. Он стал преемником академика РАН Владимира Григорьевича Дегтяря, более четверти века занимавшего должность генерального директора, генерального конструктора предприятия, ныне назначенного на должность научного руководителя АО "ГРЦ Макеева", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Голунов - уроженец Челябинской области. Он родился 23 июля 1983 года. После окончания Челябинского государственного университета с 2005 г. работает в АО "ГРЦ Макеева". Прошел путь от математика, начальника отдела до первого заместителя генерального конструктора.

Как сообщили ТАСС на предприятии в прошлом году, ГРЦ Макеева сосредоточен на создании концепции сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу, а также многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата.

В частности, центр ведет работы над возвращаемой одноступенчатой ракетой-носителем "Корона", которая будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз. Она сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите. Для пусков и посадки предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и безлюдную систему заправки. Стартовая масса ракеты будет составлять около 300 тонн, масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки - до 6 тонн в случае пуска с территории РФ. 

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Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Роскосмос
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ГЗЛА
Луна
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