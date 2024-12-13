ЦАМТО, 12 декабря. Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год по итогам прошедших в Ереване консультаций военных ведомств двух стран.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что консультации прошли 12 декабря под председательством начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления международного сотрудничества генштаба ВС Италии полковника Маттиа Зуцци.

По данным пресс-службы, были обсуждены итоги работы в 2024 году, запланированы мероприятия на следующий год.

"Стороны выразили удовлетворение процессом сотрудничества, которое в последние годы расширяется, охватывая все новые сферы. Л.Айвазян рассказал коллегам о работе по трансформации армянской армии. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает ряд мероприятий по обмену опытом, военному образованию", – говорится в сообщении.