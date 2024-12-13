СВР заявила, что после "Орешника" в НАТО боятся ответа Москвы на агрессию

В НАТО осознают невозможность скрыть причастность Запада к атакам на РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс после испытания новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" опасается, что агрессия против РФ станет обоснованием для решительного ответа Москвы. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий", - отметили в СВР.

Там добавили, что наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ является "крайне тревожным знаком для НАТО".

В пресс-бюро сообщили, что "по поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России". "Натовские эксперты прекрасно сознают, что скрыть причастность военнослужащих западных стран к ракетным атакам на Россию нереально. Сейчас уже всем известно, что наведение и программирование полетных заданий переданных Киеву ракетных систем невозможно без специалистов страны-изготовителя", - констатировали в пресс-бюро СВР.

В СВР добавили, что юристы альянса опасаются, что "Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ". "Как полагают натовские правоведы, до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может и не дойти. Однако такие обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга", - подчеркнули в пресс-бюро.